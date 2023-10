Βουλή Αντιπροσώπων ΗΠΑ: Αβεβαιότητα μετά την καθαίρεση Μακάρθι – Τα επόμενα βήματα

Μια περίοδος αναταραχής ξεκινά για τους Αμερικανούς βουλευτές, μετά την πρωτοφανή στην ιστορία του αμερικανικού Κογκρέσου καθαίρεση του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι, ο οποίος έπεσε θύμα των εσωκομματικών συγκρούσεων των Ρεπουμπλικανών.

Η θητεία του διήρκεσε μόνο 269 ημέρες και είναι η τρίτη πιο σύντομη στην αμερικανική ιστορία. Οι μόνοι πρόεδροι του σώματος που παρέμειναν στο αξίωμα για λιγότερο χρόνο ήταν ο Τέοντορ Πομερόι, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος την τελευταία του ημέρα στην εξουσία το 1869, και ο Μάικλ Κερ, ο οποίος πέθανε ενώ ήταν στην εξουσία το 1876 μετά από 258 ημέρες.

Το πρακτορείο Reuters περιγράφει τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

A 216-to-210 vote marked the first time in US history that the House of Representatives removed its leader. Ousted Republican Speaker Kevin McCarthy said he would not make another run for speaker https://t.co/5TqLTRuyUO pic.twitter.com/KQIuYWcx4H

