Νεπάλ: Δύο ισχυροί σεισμοί μέσα σε μισή ώρα

Κατολισθήσεις και σημαντικές υλικές ζημιές, έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής λόγω δύο σεισμικών δονήσεων – μεγέθους 5,3 και 6,3 βαθμών – που σημειώθηκαν με διαφορά μισής σήμερα στο δυτικό Νεπάλ,

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως 17 άνθρωποι (ένδεκα γυναίκες και έξι άνδρες) διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομεία, ενώ αγνοείται η τύχη μιας γυναίκας που παρασύρθηκε από κατολίσθηση.

Αρκετές κοινότητες έχουν αποκλειστεί εξαιτίας της πτώσης βράχων σε τμήματα του περιφερειακού οδικού δικτύου.

Buildings in Bajhang district of Nepal damaged as #earthquake of 6.2 magnitude on Richter scale strikes #Nepal

Prayers for everyone affected, especially the poorest. Strong tremors in Uttarakhand & दिल्ली एनसीआर #भूकंप #earthquakes #Delhi #Lucknowpic.twitter.com/GWOIrPY9Lf

— Pranav Pratap Singh (@PranavMatraaPPS) October 3, 2023