Νέα Υόρκη: Πλημμύρισαν το μετρό, δρόμοι και υπόγεια – Έκλεισε τερματικός σταθμός του αεροδρομίου LaGuardia (βίντεο)

Πλημμύρες προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ την Παρασκευή, με την κυβερνήτη Κάθι Χόκουλ να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για «σημαντική» απειλή ζημιών από τις πλημμύρες σε ολόκληρη την πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Major flooding in Brooklyn today. Trains shut down and the only way out of the station is through this. pic.twitter.com/yQPLOyc6dX — Seth Chinnis (@sethchinnis) September 29, 2023

Σύμφωνα με το CNN, η βροχή ενός μήνα έπεσε μέσα σε μόλις τρεις ώρες στο Μπρούκλιν.

Κατά το αμερικανικό δίκτυο, λόγω πλημμυρών, προκλήθηκαν διακοπές δρομολογίων του μετρό στο Μπρούκλιν. «Εξακολουθούμε να αντλούμε νερά από τις γραμμές σε σταθμούς του Μπρούκλιν και του Μανχάταν» ανέφερε η διεύθυνση του μετρό στον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ.

Southern Brooklyn is flooded, please head warnings. Many local roads not passable! ⁦@NWSNewYorkNY⁩ pic.twitter.com/va4FXnpoyP — Mike_W 🟦 (@WeinbergerMike1) September 29, 2023

Emergency in nyc pic.twitter.com/oNl1idC937 — EveryThing Plus ULTRA (@EveryTPlusULTRA) September 29, 2023

Η κακοκαιρία οδήγησε επίσης στο κλείσιμο του τερματικού σταθμού Α του διεθνούς αεροδρομίου LaGuardia, με αποτέλεσμα πολλές πτήσεις να επηρεαστούν.

Οι έντονες βροχοπτώσεις πλημμύρισαν επίσης υπόγεια στη Νέα Υόρκη. Επιπλέον, λόγω του όγκου του νερού, έκλεισαν δρόμοι στο Μπρούκλιν, στο Μανχάταν, στο Κουίνς και στο Χόμποκεν του Νιου Τζέρσεϊ.

Subways in Brooklyn are already starting to flood as heavy rain continues across the New York metro area. #NYwx pic.twitter.com/jSyfawKoJq — FOX Weather (@foxweather) September 29, 2023

This is INSIDE a bus in Brooklyn right now. The flash flooding is wild pic.twitter.com/fD08xPB0JK — Stop Cop City (@JoshuaPHilll) September 29, 2023