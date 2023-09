Μεξικό: «Πάγωσαν» όταν είδαν αρκούδα να πλησιάζει και να τρώει το φαγητό τους (βίντεο)

Ένα πικνίκ διακόπηκε όταν μια πεινασμένη μαύρη αρκούδα πλησίασε μια ομάδα επισκεπτών, ανέβηκε στο τραπέζι τους και έφαγε το φαγητό τους στο οικολογικό πάρκο Chipinque του Μεξικού στην πολιτεία Nuevo León.

Τα πλάνα δείχνουν το ζώο να καταβροχθίζει enchiladas και tacos λίγα εκατοστά μακριά από αρκετούς ανθρώπους που κάθονται παγωμένοι στη θέση τους.

Κάποια στιγμή η αρκούδα κινεί το κεφάλι της σε απόσταση αναπνοής από μια γυναίκα που καλύπτει το πρόσωπο ενός παιδιού.

Αφού τρώει, κινείται κατά μήκος του τραπεζιού του πικνίκ πριν πηδήξει κάτω.

The family and friends who captivated the internet with their calmness as a hungry black bear devoured their picnic food in front of them in north Mexico recounted the encounter to @Reuters pic.twitter.com/N52GlSJ9st

— Reuters (@Reuters) September 28, 2023