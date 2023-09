Μενέντεζ: Οι ράβδοι χρυσού και οι στοίβες με τα μετρητά που βρήκε η εισαγγελία

Τα φώτα της δημοσιότητας είδαν οι φωτογραφίες από τις ράβδους χρυσού και τα χρήματα τα οποία κατηγορείται ότι έλαβε ο 69χρονος Αμερικανός Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ και η σύζυγός του.

Τις φωτογραφίες δημοσιοποιήσαν οι εισαγγελικές αρχές των ΗΠΑ.

Ο 69χρονος Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ και η 57χρονη σύζυγός του, Ναντίν, βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για διαφθορά και συγκεριμένα για: συνωμοσία για διάπραξη δωροδοκίας, συνωμοσία για διάπραξη απάτης και συνωμοσία για εκβίαση.

Ο γερουσιαστής και η σύζυγός του κατηγορούνται ότι έλαβαν χρήματα για την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου από τρεις Αιγύπτιους επιχειρηματίες με αντάλλαγμα εξυπηρετήσεις που είχαν στόχο τον πλουτισμό των εν λόγω επιχειρηματιών, οι οποίοι είναι και αυτοί κατηγορούμενοι.

U.S. Senator Robert Menendez, his wife, and three New Jersey businessmen charged with bribery offenses @NewYorkFBI https://t.co/YoE9xEirOo pic.twitter.com/wR27VDYAK7

Πληροφορίες της ΕΡΤ λένε ότι ο κ. Μενέντεζ, πέρασε επίσης, ευαίσθητες πληροφορίες στην κυβέρνηση της Αιγύπτου.

Από έρευνα των αρχών στο σπίτι τους, βρέθηκαν μπάρες χρυσού αξίας 100.000 δολαρίων, 480.000 δολάρια σε μετρητά. Μεταξύ των δώρων περιλαμβάνεται και ένα πολυτελές αυτοκίνητο.

Οι αρχές αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει ήδη τα περιουσιακά στοιχεία του γερουσιαστή, τα οποία θεωρούν ότι είναι προϊόντα δωροδοκίας.

🇺🇸 US Prosecutor Damian Williams, who investigated the corruption of Menendez and his wife, revealed the indictment with thousands of dollars in cash and gold bars hidden at home. pic.twitter.com/2no4WJyfku

— X News Explorer (@XNewsExplorer) September 22, 2023