ΗΠΑ: Κορίτσι 2 ετών που αγνοείτο βρέθηκε στο δάσος – Είχε αποκοιμηθεί με «μαξιλάρι» τον σκύλο της

Ένα κορίτσι ηλικίας δύο ετών, το οποίο είχε φύγει από το σπίτι του στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ μαζί με τους δύο σκύλους της οικογένειάς της, εντοπίστηκε έπειτα από περίπου τέσσερις ώρες στο δάσος, όπου είχε αποκοιμηθεί χρησιμοποιώντας ως «μαξιλάρι» ένα από τα δύο κατοικίδια, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Άνω Χερσόνησο του Μίσιγκαν, ενώ το κορίτσι είναι καλά στην υγεία του.

«Ξάπλωσε και χρησιμοποίησε ένα από τα σκυλιά ως μαξιλάρι, και το άλλο σκυλί ξάπλωσε ακριβώς δίπλα της και την κράτησε ασφαλή», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, κάνοντας λόγο για «μια πραγματικά αξιοσημείωτη ιστορία».

Οι τοπικές αρχές επιστράτευσαν drones και σκύλους στην έρευνα, ενώ πολίτες τόσο από το Μίσιγκαν όσο και από το γειτονικό Ουισκόνσιν βοήθησαν στην αναζήτηση του κοριτσιού.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 8 το βράδυ της Τετάρτης, όταν διαπιστώθηκε ότι το κορίτσι λείπει. Τα μεσάνυχτα, ένας πολίτης εντόπισε το παιδί σχεδόν 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του.

Το κορίτσι υποβλήθηκε σε εξετάσεις, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι είναι καλά στην υγεία του.

