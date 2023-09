Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο δήλωσε ότι έσπασε τη ρωσική γραμμή άμυνας κοντά στο Μπαχμούτ

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του Κιέβου διέρρηξαν μια ρωσική γραμμή άμυνας κοντά στην πόλη Μπαχμούτ, εν μέσω σκληρών μαχών στην περιοχή.

«Σκληρές μάχες συνεχίζονται στην περιοχή του Μπαχμούτ… Ως αποτέλεσμα των επιτυχημένων ενεργειών των στρατευμάτων μας, η αμυντική γραμμή του εχθρού έσπασε», δήλωσε ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων της Ουκρανίας Ολεξάνντρ Σιρσκί.

September 18, 2023