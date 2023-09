Μπορεί ένας εκατομμυριούχος να ξεγελάσει τον θάνατο;

Πούλησε την εταιρεία του, την Braintree Venmo, μια εταιρεία πληρωμών στην PayPal το 2013 για 800 εκατ. δολάρια. Είναι το είδος των χρημάτων που οι περισσότεροι άνθρωποι υποθέτουν ότι με αυτά θα έφτιαχναν τα πάντα στη ζωή τους.

Όμως, ο Μπράιαν Τζόνσον σηκώνεται στις 4.30 π.μ., τρώει όλα τα γεύματά του πριν από τις 11 π.μ. και πηγαίνει για έναν μοναχικό ύπνο στις 8.30 μ.μ., χωρίς καμία εξαίρεση. Στις ώρες που μεσολαβούν, καταπίνει περισσότερα από 100 χάπια, λούζει το σώμα του σε φως LED και κάθεται σε μια ηλεκτρομαγνητική συσκευή υψηλής έντασης που πιστεύει ότι θα ενισχύσει το πυελικό του σύστημα. Όλα αυτά στην υπηρεσία της επιβράδυνσης του ρυθμού γήρανσής του. Ο απώτερος στόχος του; «Να μην πεθάνω».

Για όλα αυτά, δαπανά περίπου 1,8 εκατ. ευρώ ετησίως, αν και ετοιμάζεται να διαθέσει σύντομα στην αγορά μια “φθηνή και εύκολη” έκδοση του προγράμματός του για όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν. Εξάλλου δεν παραλείπει να μοιράζεται όλες αυτές τις -εξαντλητικές λεπτομέρειες στο διαδίκτυο, ώστε όποιος θέλει να ακολουθήσει τη διαδικασία.

Endeavoring to shatter the limit of human health and lifespan. This month… pic.twitter.com/TvzBrC4Ltj

— Zero (@bryan_johnson) September 5, 2023