ΗΠΑ: Πουλήθηκε το διάσημο κόκκινο πουλόβερ της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Έναντι 1,1 εκατ. δολαρίων πουλήθηκε σήμερα το διάσημο κόκκινο πουλόβερ με τα προβατάκια που είχε φορέσει η πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1981, λίγο μετά τον αρραβώνα της με τον πρίγκιπα Κάρολο, έπειτα από μια σκληρή «μάχη» προσφορών μέσω του διαδικτύου. Αυτό γνωστοποίησε σήμερα ο οίκος Sothby’s.

Το ποσό που διέθεσε ο αγοραστής, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και της προμήθειας, είναι υπερδεκαπλάσιο από την αρχική εκτίμηση του Sotheby’s: ο οίκος δημοπρασιών υπολόγιζε ότι η τιμή του θα κυμαινόταν μεταξύ 50-80.000 δολαρίων. Η δημοπρασία ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου, αλλά τις τελευταίες ώρες τα «χτυπήματα» διαδέχονταν το ένα το άλλο και η τιμή εκτοξεύτηκε από τις 200.000 στο 1,1 εκατομμύριο.

VIDEO: Princess Diana's 'Black Sheep' jumper displayed in London ahead of auction.

A knitted sweater made famous by Princess Diana goes on display at Sotheby's in London, before headlining the auction house's 'Fashion Icons' sale taking place in New York in September pic.twitter.com/hijE4SYlx9

— AFP News Agency (@AFP) July 18, 2023