Ουκρανία: 16 νεκροί από ρωσική επίθεση στην πόλη Κοστιαντινίφκα

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσική επίθεση στην πόλη Κοστιαντινίφκα της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

Νωρίτερα, το Radio Svoboda είχε μεταδώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν την κεντρική αγορά της πόλης με αντιαεροπορικό σύστημα S-300.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ δήλωσε ότι μεταξύ των 16 νεκρών περιλαμβάνεται ένα παιδί και τουλάχιστον 20 είναι οι τραυματίες.

At least 16 people including a child were killed and many wounded in a Russian attack on the city of Kostiantynivka in eastern Ukraine, officials said, as US Secretary of State Antony Blinken visited Kyiv https://t.co/DJ9llc2ZEj pic.twitter.com/H1lt8fmsBt

— Reuters (@Reuters) September 6, 2023