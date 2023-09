Πούτιν σε Ερντογάν: Είμαστε ανοικτοί σε διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία για τα σιτηρά

«Ανοικτός σε διαπραγματεύσεις» για μια νέα συμφωνία για τα σιτηρά, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υποδεχόμενος στην κατοικία του, στο Σότσι, τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Θα συνομιλήσουμε για την ασφάλεια στην περιοχή και φυσικά, δεν θα αγνοήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ουκρανική κρίση», τόνισε ο Πούτιν και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι σκοπεύουμε να εγείρουμε ζητήματα σχετικά με τη συμφωνία για τα σιτηρά. Είμαστε ανοιχτοί για διαπραγματεύσεις».

Σημείωσε επίσης ότι προχωρά, σύμφωνα με το σχέδιο, το έργο κατασκευής του πυρηνικού σταθμού Ακούγιου. «Κινούμαστε με μεγάλη σιγουριά στον ενεργειακό τομέα, έχουν επιτευχθεί συμφωνίες μεταξύ των κύριων προμηθευτών και από τις δύο πλευρές. Ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί. Θα το δούμε αυτό στο εγγύς μέλλον», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Από την πλευρά του ο Ερντογάν τόνισε τη σημασία του θέματος των σιτηρών, προσθέτοντας ότι όλος ο κόσμος περιμένει τα αποτελέσματα των σημερινών συνομιλιών.

«Νομίζω ότι ένα βήμα προς τις υπανάπτυκτες αφρικανικές χώρες θα είναι πολύ σημαντικό», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, ο Ερντογάν είπε ότι η Μόσχα και η Άγκυρα διανύουν «μια πολύ διαφορετική περίοδο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου μας είναι σήμερα στα 62 δισεκατομμύρια δολάρια και προχωράμε προς τον στόχο μας των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι «τα βήματα που θα κάνουμε και στην αμυντική βιομηχανία είναι σημαντικά, έχουμε μια πολύ σημαντική σχέση με τη Ρωσία στον τομέα της ενέργειας, ιδιαίτερα του φυσικού αερίου, και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε να την αναπτύσσουμε».

#BREAKING Turkey's Erdogan says will make 'very important' grain announcement after Putin talks pic.twitter.com/XA79LmBGLX

— AFP News Agency (@AFP) September 4, 2023