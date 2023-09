Ισραήλ: Δεκάδες τραυματίες σε συγκρούσεις υποστηρικτών και αντιπάλων της κυβέρνησης της Ερυθραίας

Τους 100 υπερβαίνουν οι τραυματίες από τις βίαιες συγκρούσεις που σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ μεταξύ υποστηρικτών της κυβέρνησης της Ερυθραίας και αντιπάλων του προέδρου Ισάιας Αφουέρκι.

Η ισραηλινή αστυνομία χρησιμοποίησε βόμβες κρότου-λάμψης για να σταματήσει τις ταραχές, την ώρα που κάποιοι από τους διαδηλωτές εκτόξευαν πέτρες στους αστυνομικούς και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, σύμφωνα με το Reuters.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης οι υποστηρικτές της κυβέρνησης της Ερυθραίας χτυπούν αντικυβερνητικούς διαδηλωτές με γκλομπ.

More than 100 people were injured in clashes in Tel Aviv between Eritrean government supporters celebrating an Eritrea Day event and opponents of President Isaias Afwerki https://t.co/NtwWuhW7tU pic.twitter.com/vEu6NHVzv9

— Reuters (@Reuters) September 2, 2023