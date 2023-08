ΗΠΑ: Σαρωτικό το πέρασμα του τυφώνα Ιντάλια – 2 νεκροί, μεγάλες καταστροφές (βίντεο, φωτογραφίες)

Δύο νεκρούς έχει αφήσει μέχρι στιγμής πίσω του ο τυφώνας Ιντάλια που σάρωσε τις ΗΠΑ: Ένας 40χρονος στην κομητεία Πάσκο και ένας 59χρονος στην Αλατσούα, έπεσαν με τα αυτοκίνητά τους πάνω σε δέντρα και σκοτώθηκαν.

Στα παράλια της δυτικής Φλόριντας, οι δρόμοι θύμιζαν ποτάμια. Στο Σίνταρ Κι τα κύματα ξεπερνούσαν σε ύψος τα 2 μέτρα. Πλημμύρες αναφέρθηκαν επίσης στο Κλίαργουοτερ, στην Τάμπα και σε άλλες περιοχές, όπου όσοι κάτοικοι είχαν απομείνει αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο διασχίζοντας τα νερά.

Περισσότερα από 330.000 νοικοκυριά στη Φλόριντα, τη Τζόρτζια και τη Νότια Καρολίνα ήταν χωρίς ρεύμα νωρίς την Πέμπτη, σύμφωνα με το PowerOutage.us, το οποίο παρακολουθεί τις διακοπές ρεύματος σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο τυφώνας διέσχιζε τη Νότια Καρολίνα τη νύχτα της Πέμπτης, προκαλώντας έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες σε δρόμους και θέτοντας σε κίνδυνο τις παράκτιες κοινότητες με τη διπλή απειλή της καταιγίδας και της παλίρροιας.

The @Space_Station is passing over #HurricaneIdalia as the storm crosses Florida. https://t.co/Z99w0SE3QI

Ακόμη και μετά την υποβάθμιση σε τροπική καταιγίδα, προειδοποίησαν οι μετεωρολόγοι, η Ιντάλια θα μπορούσε να φέρει ισχυρούς ανέμους και να ενισχύσει τις αναμενόμενες υψηλότερες από τις συνηθισμένες υψηλές παλίρροιες λόγω της «υπερσελήνης» του Αυγούστου.

#UPDATE Idalia weakened to a tropical storm Wednesday afternoon as it barreled into Georgia and South Carolina, but was still drenching the region with up to 10 inches (25 centimeters) of rain and bringing life-threatening flooding.

Full story: https://t.co/J98SkpA1p8 pic.twitter.com/MonNuf18ON

— AFP News Agency (@AFP) August 30, 2023