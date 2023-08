NASA: Βίντεο με το πέρασμα του τυφώνα Ιντάλια από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Ο τυφώνας Ιντάλια είναι πλέον καταιγίδα κατηγορίας 1, την ώρα που κινείται προς την Georgia από την βόρεια Φλόριντα. Έχει πλήξει τα νοτιοανατολικά με ισχυρές βροχοπτώσεις και συνεχείς ανέμους ταχύτητας 75 μιλίων/ώρα.

Η NASA μεταδίδει την πορεία της Ιντάλια την ώρα που «διασχίζει» την Φλόριντα.

The @Space_Station is passing over #HurricaneIdalia as the storm crosses Florida. https://t.co/Z99w0SE3QI

— NASA (@NASA) August 30, 2023