«Marichka»: Το νέο υποβρύχιο drone της Ουκρανίας για επιθέσεις σε ρωσικά πολεμικά πλοία

Η Ουκρανία παρουσίασε ένα υποβρύχιο drone μήκους 20 ποδιών, με το οποίο φιλοδοξεί να πραγματοποιήσει επιθέσεις σε ρωσικά πολεμικά πλοία, αναφέρουν ουκρανικά δημοσιεύματα.

Το drone έχουν δημιουργήσει εθελοντές μηχανικοί, γνωστοί ως Ammo Ukraine, και εκτιμάται ότι κοστίζει 433.000 δολάρια, ανέφεραν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το Navalnews, που ειδικεύεται στη ναυτική άμυνα.

Το σκάφος, που ονομάζεται Marichka, θα μπορούσε να δώσει στην Ουκρανία μια νέα διάσταση στις επιθέσεις της στον στόλο του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς μέχρι τώρα, οι επιθέσεις πραγματοποιούνταν κυρίως από μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιφανείας.

⚡️According to the authors, the video shows the first footage of testing the 🇺🇦Ukrainian underwater drone "Marichka"

The drone is designed to attack warships, boats, submarines (?), coastal fortifications and bridge supports

Length – 6 m, width – 1 m

Range – 1000 km

The price… pic.twitter.com/23nihQxSI5

— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) August 22, 2023