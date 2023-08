Ρωσία: «Νεκρός ο Πριγκόζιν» – Συνετρίβη το αεροπλάνο του

Ιδιωτικό αεροπλάνο που φέρεται να μετέφερε τον επικεφαλής της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν συνετρίβη στη Ρωσία. Δεν υπάρχει κανένας επιζών ανάμεσα στους δέκα επιβαίνοντες, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί οχτώ σοροί στο σημείο.

Αναλυτικότερα, τα ρωσικα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Πριγκόζιν είναι νεκρός καθώς επέβαινε στο ιδιωτικό του αεροσκάφος το οποίο κατέπεσε σε μια περιοχή μεταξύ Μόσχας και Αγίας Πετρούπολης. Στη συνέχεια όμως οι αναφορές φάνηκε να επιμένουν στο γεγονός ότι ο αρχηγός της Wagner βρισκόταν στη «λίστα των επιβατών», αφήνοντας έτσι ένα παράθυρο να μην είχε επιβιβαστεί. Πάντως κανένας από τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με τον Πριγκόζιν δεν έχει ανακοινώσει εάν είναι νεκρός ή ζωντανός.

Ωστόσο, σύμφωνα με κανάλι στο Telegram που συνδέται με την Wagner, Grey Zone, το ιδιωτικό τζετ του Πριγκόζιν κατερρίφθη από την ρωσική αεράμυνα. Στο μεταξύ, αυτή την ώρα κάνει κύκλους στον εναέριο χώρο της Ρωσίας ένα δεύτερο αεροσκάφος που ανήκει στη Wagner.

Σημειώνεται ότι αρχικά έγινε γνωστό ότι έπεσε ένα αεροσκάφος με δέκα επιβάτες στην περιοχή Τβερ, βόρεια της Μόσχας. Και οι τρεις πιλότοι και οι επτά επιβάτες του αεροπλάνου είναι νεκροί, μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι το αεροπλάνο φέρεται να έπιασε φωτιά αφού χτύπησε στο έδαφος ενώ βρισκόταν στον αέρα για λιγότερο από 30 λεπτά.

Έπειτα, σύμφωνα με το Tass, η ρωσική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Rosaviatsiya επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός της μισθοφορικής ομάδας ήταν στη λίστα των επιβατών του αεροπλάνου.

An Embraer Legacy 600 Business Jet going by RA-02795 which is Registered to Leader of the Wagner PMC Group, Yevgeny Prigozhin has reportedly Crashed in the Tver Region of Russia to the Northwest of Moscow resulting in the Death of all 4 who were Onboard; it is currently Unknown… pic.twitter.com/HFeBRKQMUx

«Έχει ξεκινήσει έρευνα για το αεροπορικό δυστύχημα με αεροσκάφος τύπου Embraer απόψε στην περιοχή Tber. Σύμφωνα με τη λίστα επιβατών, μεταξύ αυτών είναι το όνομα και το όνομα του Γεβγκένι Πριγκόζιν», μετέδωσε η Rosaviatsia.

Russia says Yevgeny Prigozhin was on a plane that crashed on a flight from Moscow to St Petersburg. All passengers and e crew, are dead.

Wagner-linked channels say Russian air defense *shot down the plane* – the same private jet Prigozhin regularly uses.https://t.co/j7W1mhtBeu

— max seddon (@maxseddon) August 23, 2023