Μαλαισία: Συντριβή αεροπλάνου με 8 επιβαίνοντες (βίντεο)

Αεροσκάφος τύπου Beechcraft Premier I που μετέφερε 8 άτομα συνετρίβη στη Μαλαισία.

Βάσει των πρώτων πληροφοριών, το αεροσκάφος κατέπεσε κατά την προσπάθεια προσγείωσης στο αεροδρόμιο Sultan Abdul Aziz Shah, στο Shah Alam της Μαλαισίας.

BREAKING Beechcraft Premier I aircraft carrying 8 people crashes while attempting to land at Sultan Abdul Aziz Shah Airport in Shah Alam, Malaysia

pic.twitter.com/pDjQ0ELTzS

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 17, 2023