Γαλλία: Φωτιά κοντά στα σύνορα με την Ισπανία- Απομακρύνονται 3.000 άνθρωποι

Οι γαλλικές αρχές εκκένωσαν πάνω από 3.000 ανθρώπους από διάφορες κατασκηνώσεις σε περιοχές κοντά στα ισπανικά σύνορα τη Δευτέρα, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς.

«Οι κοινότητες τη Σεντ Αντρέ, τη Σορέντ και την Αρζελέ-σιρ-Μερ βρίσκονται σε κίνδυνο», ανέφεραν οι γαλλικές αρχές.

Η φωτιά είχε επεκταθεί σε περίπου 500 εκτάρια στην περιοχή Ανατολικά Πυρηναία, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

APOCALYPTIC – The situation with the wildfires in Saint-André in the Pyrénées-Orientales, France, is

out of control

– 13 planes, 3 helicopters and more than 500 firefighters are mobilized

– Several thousand people were evacuated, including campsites

– The fire is out of control… pic.twitter.com/cSAkPkxOyH

— Jack Straw (@JackStr42679640) August 15, 2023