Ουαλία: Σκηνή κατασκηνωτών με μωρό καταπλακώθηκε από όχημα

Τον τρόμο σκόρπισε το βράδυ του Σαββάτου, ΙΧ που έφυγε από το δρόμο πέρασε πάνω από ένα χαντάκι και έπεσε πάνω σε κατασκηνωτές, στην Ουαλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εννέα άνθρωποι, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Μάλιστα σε μία από τις σκηνές ήταν ένα μωρό.

Nine people have been injured after a car crash in Pembrokeshire.

Newgale campsite owner Mike Harris shares what he believes happened late last night, including how a baby in a tent was only saved by the cot it was in.

👇https://t.co/7N9H23w0iu

📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/eoRmhR6wYG

— Sky News (@SkyNews) August 13, 2023