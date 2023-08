Λονδίνο: Επεισόδια έπειτα από πρόσκληση για μαζική λεηλασία καταστήματος στο TikTok

Το μήνυμα καλούσε τους ανθρώπους να φορούν μπαλακλάβα και γάντια. «Μην έρθετε αν δεν μπορείτε να τρέξετε», έγραφε. Η πρόσκληση για λεηλασία καταστήματος με αθλητικά είδη σήμερα το μεσημέρι στην Οξφορντ Στριτ, το μεγάλο εμπορικό δρόμο του Λονδίνου, που έγινε viral μέσω του Snapchat και του TikTok, οδήγησε στην συγκέντρωση εκατοντάδων ανθρώπων μπροστά από το JD Sports που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα «rob JD Sports».

Ακολούθησε η επέμβαση της αστυνομίας, η οποία, ειδοποιημένη για τα σχέδια λεηλασίας, είχε αναπτυχθεί στην περιοχή και συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ αστυνομικών και νεαρών. Πολλά καταστήματα κλείδωσαν τις πόρτες τους με τους πελάτες στο εσωτερικό τους. Εννέα άτομα συνελήφθησαν.

Multiple arrests made on London's Oxford Street following a TikTok campaign to rob JD Sports and shoplift went viral. #JDSports #OxfordStreet part 2 pic.twitter.com/pbrJ7lVRMU

Police confirm 9 arrested, 34 dispersal orders handed out as an organised looting on tiktok of JD sports on Oxford Street.

