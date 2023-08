Τουρκία: Ένοπλη επίθεση στο προξενείο της Σουηδίας στη Σμύρνη

Μία υπάλληλος του σουηδικού προξενείου στη Σμύρνη τραυματίστηκε όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στις εγκαταστάσεις του προξενείου.

Η τραυματίας είναι υπήκοος Τουρκίας, ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Η τραυματίας, που εργαζόταν ως γραμματέας στο προξενείο, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Turkish employee seriously injured in “armed attack” at the Swedish Consulate in Izmir. Suspect in custody

