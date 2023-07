ΕΕ: Άμεση και ενωμένη απάντηση απέναντι στις πυρκαγιές

Ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ Γιάνες Λέναρσιτς τοποθετήθηκε για το θέμα των πυρκαγιών τονίζοντας ότι, «οι πυρκαγιές που καταστρέφουν την περιοχή της Μεσογείου απαιτούν άμεση και ενωμένη απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της, εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη και ετοιμότητα να υποστηρίξει τις πληγείσες χώρες».

«Μαζί, αναπτύσσουμε διαθέσιμους πόρους για την καταπολέμηση των πυρκαγιών και την προστασία των πολιτών και των περιοχών μας. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τα θερμά συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο Ελλήνων πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εχθές όταν το πυροσβεστικό αεροσκάφος τους συνετρίβη στο ελληνικό νησί της Εύβοιας. Αυτή είναι η χειρότερη υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο εκείνοι που ανταποκρίνονται πρώτοι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να σώσουν τους άλλους και το περιβάλλον μας».

Wildfires are posing a severe threat to lives, livelihoods, and ecosystems across the Mediterranean.

We’re reinforcing firefighting efforts and provide support to the affected communities with over 490 firefighters and 9 firefighting planes deployed to and .#rescEU

