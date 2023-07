Λάουτερμπαχ: Δεν άντεξε τις διακοπές εν μέσω καύσωνα στην Ιταλία, και η Ρώμη «παρεξηγήθηκε»

Μετά από τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας ο Γερμανός υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ, προβεβλημένο στέλεχος του κυβερνώντος σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD), αποφάσισε φέτος να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ιταλία. Ως εδώ τίποτα το παράξενο. Φτάνοντας όμως στις 13 Ιουλίου στη Γένοβα, με τελικό προορισμό την Τοσκάνη, έπεσε πάνω σε ένα αφόρητο κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σε μία μάλλον αυθόρμητη αντίδραση ο Γερμανός υπουργός, ο οποίος είναι καθηγητής Ιατρικής και θεωρείται ιδιαίτερα σχολαστικός σε θέματα υγείας και ευεξίας, διεμήνυσε μέσω Twitter ότι «είναι εντυπωσιακό αυτό το κύμα καύσωνα. Αν συνεχίσουμε έτσι, μακροπρόθεσμα δεν θα έχουν μέλλον αυτοί οι τουριστικοί προορισμοί. Η κλιματική αλλαγή καταστρέφει τον Νότο της Ευρώπης. Τέλος εποχής».

Προς επιβεβαίωση, ο Λάουτερμπαχ παρέθετε έναν μετεωρολογικό χάρτη με επίκαιρες προβλέψεις για θερμοκρασίες 48 βαθμών Κελσίου στη Σικελία και τη Σαρδηνία, αλλά και «κόκκινες ζώνες» με υψηλές θερμοκρασίες στην υπόλοιπη Ιταλία, την Ελλάδα, τη γαλλική Κυανή Ακτή και την Ιβηρική Χερσόνησο.

Heute in Bologna Italien eingetroffen, jetzt geht es in die Toskana. Die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weiter geht werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende. https://t.co/jrSuZ7pD11

