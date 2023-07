Γαλλία: Πάνω από 400 συλλήψεις το βράδυ – Επεισόδια και στην Ελβετία

Συνεχίστηκαν τα σοβαρά επεισόδια στη Γαλλία, αν ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, χαρακτήρισε τη νύχτα «πιο ήσυχη» εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αποφασιστική δράση της γαλλικής αστυνομίας, η οποία προχώρησε σε 486 προσαγωγές σε όλη τη χώρα, όπως αναφέρουν τα στοιχεία της Le Figaro.

Μετά την κηδεία του 17χρονου Ναέλ, ο οποίος σκοτώθηκε την Τρίτη από πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, άρχισαν να φαίνονται σημάδια εκτόνωσης της έντασης.

Η πρωθυπουργός της χώρας Ελιζαμπέτ Μπορν βρισκόταν μέχρι τις 02:30 (τοπική ώρα, 03:30 ώρα Ελλάδος) στο αρχηγείο της αστυνομίας στο Παρίσι, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, σύμφωνα με το BFMTV.

Nuit plus calme grâce à l’action résolue des forces de l’ordre qui ont notamment réalisé 427 interpellations depuis le début de soirée.

Ωστόσο στο Val-de-Marne, το σπίτι του δημάρχου της περιοχής L’Haÿ-les-Roses Βενσάν Ζανμπρέν έγινε στόχος ενός φλεγόμενου αυτοκινήτου. «Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και έχουν τραυματιστεί», ανέφερε ο δήμαρχος σε μήνυμα που αναρτήθηκε τα ξημερώματα.3

Ce soir, 45 000 policiers et gendarmes et des milliers de sapeurs pompiers sont mobilisés pour protéger et garantir l’ordre républicain.

Face aux violences, ils font preuve d’un courage exemplaire.

Je suis venue leur réaffirmer tout mon soutien et celui de mon gouvernement. pic.twitter.com/3NgFmmz86P

— Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) July 2, 2023