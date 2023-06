Ερντογάν προς Σολτς για Σουηδία: Απαράδεκτες οι διαδηλώσεις υπέρ ΡΚΚ και η χρηματοδότηση τρομοκρατών

Νέες βολές κατά της Σουηδίας εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία θεωρεί απαράδεκτο να οργανώνονται διαδηλώσεις υποστηρικτών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (ΡΚΚ) στη Σουηδία.

Μίλησε επίσης για χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

