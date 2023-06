Ουκρανία: Βομβαρδισμός εστιατορίου – Τουλάχιστον δύο νεκροί – ανάμεσά τους ένα παιδί

«Δύο πύραυλοι έπληξαν το Κραματόρσκ» και ειδικότερα ένα εστιατόριο στο κέντρο της πόλης, «όπου ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί άμαχοι», σύμφωνα με τον περιφερειάρχη του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, Πάβλο Κιριλένκο.

Από τον Ρωσικό βομβαρδισμό τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν.

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί. Ένα εστιατόριο και πολλά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές», έγραψε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιγκόρ Κλιμένκο σε ανάρτησή του στο Telegram.

Russia continues its terrorist attacks on civilians in Ukraine with long-range missiles. At least 42 injured and 4 dead in Kramatorsk at this time.

This is the time to arm Ukraine with long-range missiles and everything else. Let’s end this once and for all. Russia is collapsing. pic.twitter.com/fNgnRXfl4e

— Igor Sushko (@igorsushko) June 27, 2023