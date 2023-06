Ναυάγιο Τιτανικού: «Οι επιβάτες στο αγνοούμενο υποβρύχιο έχουν δυστυχώς χαθεί», λέει η OceanGate

Σε δήλωσή της η OceanGate αναφέρει ότι «ο Διευθύνων Σύμβουλος Stockton Rush, ο Shahzada Dawood και ο γιος του Suleman Dawood, ο Hamish Harding και ο Paul-Henri Nargeolet, έχουν δυστυχώς χαθεί». Και συμπληρώνει: «Αυτοί οι άνδρες ήταν πραγματικοί εξερευνητές που μοιράζονταν ένα ξεχωριστό πνεύμα περιπέτειας και ένα βαθύ πάθος για την εξερεύνηση και την προστασία των ωκεανών του κόσμου. Οι καρδιές μας είναι με αυτές τις πέντε ψυχές και κάθε μέλος των οικογενειών τους κατά τη διάρκεια αυτής της τραγικής στιγμής. Θρηνούμε για την απώλεια της ζωής και της χαράς που πρόσφεραν σε όλους όσους γνώριζαν.

Αυτή είναι μια εξαιρετικά θλιβερή στιγμή για τους αφοσιωμένους υπαλλήλους μας, οι οποίοι είναι εξαντλημένοι και θρηνούν βαθιά για αυτή την απώλεια. Ολόκληρη η οικογένεια της OceanGate είναι βαθιά ευγνώμων για τους αμέτρητους άνδρες και γυναίκες από πολλούς οργανισμούς της διεθνούς κοινότητας που επιτάχυναν εκτεταμένους πόρους και εργάστηκαν τόσο σκληρά σε αυτή την αποστολή».

Κομμάτια του υποβρυχίου Titan πιστεύεται ότι βρέθηκαν στα συντρίμμια που ανακαλύφθηκαν σήμερα από την αμερικανική ακτοφυλακή στην περιοχή έρευνας. Ειδικότερα, το BBC επικαλείται έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος αναφέρει πως τα συντρίμμια περιλαμβάνουν «ένα σύστημα προσθαλάσσωσης και ένα οπίσθιο κάλυμμα από το υποβρύχιο».

BREAKING: Friend of two of the men missing on board the submersible confirms the debris found was “a landing frame and a rear cover from the submersible”, after receiving WhatsApp message live on Sky News.

