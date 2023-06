Ναυάγιο Τιτανικού: Η αμερικανική ακτοφυλακή εντόπισε συντρίμμια στην περιοχή έρευνας

Η αμερικανική ακτοφυλακή αναφέρει ότι ένα πεδίο συντριμμιών ανακαλύφθηκε από τηλεχειριζόμενο όχημα κοντά στην περιοχή έρευνας του υποβρύχιου, που προσπάθησε να φτάσει σε βάθος 4 χιλιομέτρων, στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Οι αρχές αξιολογούν τις πληροφορίες, ανέφεραν αξιωματούχοι στο Twitter την Πέμπτη.

Δεν είναι σαφές αν το πεδίο αυτό των συντριμμιών συνδέεται με το εξαφανισμένο υποβρύχιο.

2/2 Information for the next press briefing can be found here: https://t.co/WyQ3pWZfiM

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023