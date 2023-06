«Ο Θεός να σώζει τη βασίλισσα»: Η ατάκα Μπάιντεν που προκάλεσε φαρμακερά σχόλια

Ποικίλα σχόλια προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η φράση «Ο Θεός να σώζει τη βασίλισσα» (God save the Queen) που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ολοκληρώνοντας χθες Παρασκευή ομιλία του για τον περιορισμό της οπλοκατοχής στο Κοντέκτικατ.

US President Joe Biden was speaking at a gun control event in Connecticut when he ended his speech by saying: ‘God save the Queen, man.’

Watch more videos https://t.co/ysedGvYNYE pic.twitter.com/M9rsPaQE0R

— Sky News (@SkyNews) June 17, 2023