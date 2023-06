Ρωσία: Πυρκαγιά σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Ροστόφ

Διακοπές ηλεκτροδότησης και απομάκρυνση 150 εργαζομένων, προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε θερμοηλεκτρικό σταθμό του Ροστόφ, όπως ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Ο περιφερειάρχης Βασίλι Γκολούμπεφ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι τρεις εργάτες τραυματίστηκαν στη διάρκεια της πυρκαγιάς. Ο θερμοηλεκτρικός σταθμός – ο οποίος βρίσκεται κοντά στα ουκρανικά σύνορα – τροφοδοτεί την ευρύτερη περιοχή και ως εκ τούτου οι διακοπές ηλεκτροδότησης είναι αναπόφευκτες, υπογράμμισε.

In Russia, a fire broke out at the Novocherkassk State District Power Plant. This is a thermal power plant that supplies energy to part of the Rostov region, the state propaganda outlet RIA Novosti reports. pic.twitter.com/TC2pQOjfAZ

