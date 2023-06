Ο Πούτιν ακύρωσε τη συμφωνία με την Ουκρανία για την Αζοφική Θάλασσα και τα Στενά του Κερτς: Συναγερμός για τα σιτηρά

Όπως είχε προαναγγείλει προ δύο εβδομάδων, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα ακύρωσε μια συμφωνία συνεργασίας με την Ουκρανία σε σχέση με την χρήση της Αζοφικής Θάλασσας και τα Στενά του Κερτς, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Ρώσος πρόεδρος είχε φέρει στην Κρατική Δούμα νομοσχέδιο που πρότεινε την κατάργηση της Συνθήκης Συνεργασίας για τη χρήση της Αζοφικής Θάλασσας και του Στενού του Κερτς, είχαν μεταδώσει τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης Tass στις 24 Μαΐου.

Το νομοσχέδιο ήρθε μόλις μια εβδομάδα μετά την ανανέωση της συμφωνίας για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας στις 17 Μαΐου, η οποία επιτρέπει την εξαγωγή ουκρανικών γεωργικών προϊόντων από τρία θαλάσσια λιμάνια στην περιοχή της Οδησσού. Το νέο νομοσχέδιο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία των λιμανιών της Ουκρανίας.

Το Κίεβο ισχυρίστηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο διάδρομος σιτηρών δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, καθώς οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων μέσω του θαλάσσιου λιμένα της Οδησσού μειώθηκαν κατά 78% σε 118.300 τόνους από τις 15 έως τις 21 Μαΐου σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Putin approved the denunciation of the agreement with Ukraine on the Sea of Azov and the Kerch Strait. pic.twitter.com/jlArdh8RU1

— NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2023