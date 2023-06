Μεταναστευτικό: Το ΕΛΚ χαιρετίζει το «τεράστιο βήμα» της ΕΕ προς τη νέα συμφωνία πολιτικής για το άσυλο

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) χαιρέτισε το «τεράστιο βήμα» που έγινε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη νέα πολιτική μετανάστευσης και ασύλου.

Συγκεκριμένα όπως τονίζει το ΕΛΚ, το κείμενο που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο βοηθά στην πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης και των μη εξουσιοδοτημένων μετακινήσεων μεταξύ χωρών της ΕΕ, καταπολεμά τη λαθραία διακίνηση μεταναστών και το εμπόριο ανθρώπων και διασφαλίζει την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

«Χαιρετίζουμε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τη μετανάστευση. Έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια έχουμε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτήν την κρίση», τονίζει με ανάρτησή του στο twitter ο Πρόεδρος του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ.

We welcome the agreement reached on migration. After almost 10 years we have the opportunity to better deal with this crisis.

The compromise allows us to move forward, to regain control of our external borders, to practice European solidarity & to uphold our values. #MigrationEU pic.twitter.com/katAAbN3Zq

— Manfred Weber (@ManfredWeber) June 9, 2023