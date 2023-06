Η Γκρέτα Τούνμπεργκ σταματάει την σχολική απεργία λόγω… αποφοίτησης: «Η μάχη τώρα ξεκινά»

Σταματάει την σχολική απεργία η Γκρέτα Τούνμπεργκ, την οποία ξεκίνησε το 2018 καθώς αποφοιτά από το σχολείο της στη Σουηδία, ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία για την κατάρρευση του φράγματος της Καχόβκα στην Ουκρανία χαρακτηρίζοντάς το μια ενέργεια «οικοκτονίας».

Η διαμαρτυρία της συνέχισε να εμπνέει το κίνημα Fridays for Future, το οποίο στην κορύφωσή του είδε εκατομμύρια ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους για να ζητήσουν περισσότερη δράση για το κλίμα.

Η Σουηδή ακτιβίστρια έγραψε στο Twitter ότι η Παρασκευή ήταν η ημέρα της αποφοίτησής της, «που σημαίνει ότι δεν θα μπορώ πλέον να κάνω σχολική απεργία για το κλίμα».

Αλλά το κίνημα δεν έχει τελειώσει, πρόσθεσε η ίδια. «Είμαστε ακόμα εδώ και δεν σκοπεύουμε να πάμε πουθενά. Πολλά έχουν αλλάξει από τότε που ξεκινήσαμε, κι όμως έχουμε πολύ περισσότερο δρόμο να διανύσουμε. Εξακολουθούμε να κινούμαστε προς τη λάθος κατεύθυνση».

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I’ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 9, 2023