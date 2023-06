Πόλεμος: Τα τρία σημεία που πλήττουν οι ουκρανικές δυνάμεις-«Ανάμεικτα τα αποτελέσματα»

Έπειτα από μήνες προετοιμασίας της μεγάλης ουκρανικής αντεπίθεσης, φαίνεται ότι η εσκτρατεία για την ανάκτηση των κατεχόμενων από τη Μόσχα εδαφών έχει ξεκινήσει. Το Κίεβο δεν έχει επιβεβαιώσει την έναρξη της αντεπίθεσης, διαμηνύνοντας πως όταν ξεκινήσει «θα το καταλάβουν όλοι». Βέβαια, έχει επίσης δηλώσει επανειλημμένως ότι δεν πρόκειται να προειδοποιήσει εκ των προτέρων για την έναρξή της.

Πάντως το γεγονός ότι χθες έλαβε χώρα ένα κύμα επιθέσεων στις γραμμές του μετώπου στα νοτιοανατολικά συνηγορεί προς αυτή την κατεύθυνση. Το σίγουρο είναι ότι την Πέμπτη παρατηρήθηκε μια αξιοσημείωτη αύξηση στη στρατιωτική δραστηριότητα και η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι έχει σημειώσει οριακά κέρδη στην πρώτη γραμμή.

Από την Κυριακή 4 Ιουνίου, η Ουκρανία διεξήγαγε επιχειρήσεις αντεπίθεσης σε τουλάχιστον τρεις τομείς του μετώπου, με ποικίλα αποτελέσματα.

Όπως συνοψίζει τις επιχειρήσεις το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW):

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, οι αναλυτές σημειώνουν ότι οι ουκρανικές επιθέσεις στη δυτική Ζαπορίζια δεν είναι ενδεικτικές της πλήρους έκτασης της ικανότητας του Κιέβου να διεξάγει μία μεγάλη επιχείρηση αντεπίθεσης. «Η Ουκρανία είχε προηγουμένως αποδείξει την ικανότητά της να διεξάγει μια συντονισμένη και αποτελεσματική επιθετική επιχείρηση χρησιμοποιώντας πολλαπλές μηχανοποιημένες ταξιαρχίες ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2022 κατά την απελευθέρωση της περιφέρειας Χάρκοβο. Οι ουκρανικές δυνάμεις διέθεταν αυτή την ικανότητα – όσον αφορά τόσο τις διαθέσιμες δυνάμεις όσο και την ικανότητα συντονισμού σύνθετων επιθέσεων – πριν από την παροχή δυτικού κιτ για επιθετικές ταξιαρχίες και πρόσθετη εκπαίδευση από τους εταίρους του ΝΑΤΟ», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ukrainian attacks in western #Zaporizhia on June 8 do not represent the full extent of Ukrainian capabilities in the current #counteroffensive. https://t.co/A1Y19HR1xc https://t.co/EnZWaMessO

— ISW (@TheStudyofWar) June 9, 2023