Χερσώνα : Ζωή, μεταξύ πλημμύρας και βομβαρδισμών

Τα θολωμένα, λασπώδη νερά φτάνουν ήδη στις στέγες της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία και οι διασώστες καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να απομακρύνουν, με μικρές βάρκες και αμφίβια οχήματα, τους κατοίκους. Κάποιοι από αυτούς δεν έχουν πλέον ούτε ταυτότητα.

«Δεν έχουμε πλέον σπίτι. Το νερό το κάλυψε μέχρι τη στέγη. Δεν βλέπουμε ούτε τη στέγη», είπε ο 46χρονος Ντμίτρι Μέλνικοφ, βγαίνοντας από ένα αμφίβιο όχημα μαζί με τα πέντε παιδιά του. «Όλη αυτή η ζώνη είναι τώρα κάτω από το νερό. Η στάθμη είναι πάνω από το επίπεδο του ισογείου», είπε, κρατώντας από το χέρι τη μικρή κόρη του.

Η καταστροφή, την Τρίτη, του υδροηλεκτρικού φράγματος της Καχόβκα, στον ποταμό Δνείπερο, προκάλεσε πλημμύρες τόσο στην πλευρά που ελέγχεται από την Ουκρανία –όπου βρίσκεται η πόλη της Χερσώνας– όσο και στα κατεχόμενα από τους Ρώσους εδάφη, στη δεξιά όχθη. Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για την καταστροφή και προχωρούν σε εκκενώσεις.

The world must see the scale of crimes committed by Russians and the genocide of our people. Destruction of Kakhovka HPP is just one of many extremely large-scale disasters done by occupiers. pic.twitter.com/34DQPeSKiT

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τα νερά του Δνείπερου ανέβηκαν κατά πέντε μέτρα και η στάθμη μπορεί να ανέβει και άλλο εντός της ημέρας.

Αστυνομικοί, διασώστες και στρατιώτες έχουν κινητοποιηθεί για να απομακρύνουν τους κατοίκους, κυρίως τους πολλούς ηλικιωμένους που έχουν απομείνει στην περιοχή, καθώς και τα ζώα συντροφιάς. Κάποιοι κάτοικοι της Χερσώνας πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και βούτηξαν στα νερά. Ένας άνδρας προτίμησε να κάνει κουπί ανεβασμένος σε ένα φουσκωτό στρώμα θαλάσσης.

Ukrainian drone spots people stuck in their flooded home in the temporarily Russian-occupied zone of the Kherson region after Russian destroyed the Kakhovka dam.

Knowing that the Russians don’t do rescue-missions, the Ukrainian drone was sent to provide them with water. pic.twitter.com/7C92vYrvnV

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 7, 2023