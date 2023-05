Πόλεμος: «Κάντε λίγη υπομονή, και θα μας ξαναδείτε σε ρωσικά εδάφη» λέει ο White Rex

«Νομίζω ότι θα μας ξαναδείτε σε εκείνη την πλευρά. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τις επόμενες κινήσεις, δεν μπορώ ούτε καν να αποκαλύψω τις διαταγές. Τα (…) σύνορα είναι αρκετά μεγάλα σε μήκος. Και πάλι όμως θα υπάρξει ένα σημείο όπου τα πράγματα θα γίνουν καυτά». Ο Ρώσος διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης που οργάνωσε επιχείρηση αυτήν την εβδομάδα, στο Μπέλγκοροντ, περιοχή στα σύνορα με την Ουκρανία είπε σήμερα ότι η ομάδα του σύντομα θα εξαπολύσει και νέες επιθέσεις εντός του ρωσικού εδάφους.

Ο Ντενίς Καπούστιν, που αυτοχαρακτηρίστηκε διοικητής του Σώματος Ρώσων Εθελοντών (RVC) και συστήθηκε με το «διακριτικό» του, ως «White Rex», μίλησε σε δημοσιογράφους, από το ουκρανικό έδαφος, μία ημέρα αφότου η Μόσχα ανακοίνωσε ότι απέκρουσε την επιδρομή στην περιοχή του Μπέλγκοροντ.

"Destroyed saboteurs" gave an interview

The commander of the Russian volunteer corps with the call sign White Rex said that after conducting a special operation in the Belgorod region, they had two wounded and no dead. pic.twitter.com/NAQv35aUQk

