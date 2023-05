Ζώντας 74 μέρες κάτω από το νερό: Ρεκόρ από Αμερικανό ερευνητή

Το παγκόσμιο ρεκόρ για τη διάρκεια διαβίωσης κάτω από το νερό δίχως αποσυμπίεση κατέρριψε ένας Αμερικανός ερευνητής.

Πρόκειται για τον Joseph Dituri, ο οποίος παραμένει για περισσότερες από 74 ημέρες στον πυθμένα μιας λιμνοθάλασσας, σε βάθος 10 μέτρων, στο Key Largo της Φλόριντα.

Σε αντίθεση με τα υποβρύχια, το καταφύγιο στο οποίο βρίσκεται ο Dituri δεν διαθέτει τεχνολογία που να ρυθμίσει την πίεση.

Επόμενος στόχος του, να παραμείνει για 100 ημέρες κάτω από το νερό, με τον ίδιο να δηλώνει πως «η περιέργεια για ανακαλύψεις με οδήγησε εδώ».

«Ο στόχος μου από την πρώτη μέρα ήταν να εμπνεύσω τις επόμενες γενιές, να μιλήσω με επιστήμονες που μελετούν την υποθαλάσσια ζωή και να μάθω πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα σε ακραία περιβάλλοντα», πρόσθεσε.

Today I broke the world record for living underwater. The curiosity for discovery has led me here. My goal from day 1 has been to inspire generations to come, interview scientists who study life undersea and learn how the human body functions in extreme environments.

~Ad mare pic.twitter.com/bT0wndmMx9

— Joseph Dituri, Ph.D. (@drdeepsea) May 14, 2023