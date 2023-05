Ο εντοπισμός ενός ναυαγίου που έδωσε τέλος σε ένα μυστήριο 50 ετών

Ερευνητές που μελετούν μια υποθαλάσσια κατολίσθηση, εντόπισαν το πλοίο MV Blythe Star, το οποίο βυθίστηκε το 1973 ανοικτά των ακτών της Τασμανίας.

Όλα συνέβησαν στις 13 Οκτωβρίου 1973: Ενώ πραγματοποιούσε ένα συνηθισμένο δρομολόγιο από το Χόμπαρτ στη νήσο Κινγκ της Τασμανίας, το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση, προτού τελικά ανατραπεί.

Δέκα μέλη του πληρώματος επιβιβάστηκαν σε μια φουσκωτή λέμβο και πέρασαν εννέα ημέρες στη θάλασσα κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ένα μέλος του πληρώματος πέθανε στη θάλασσα.

Οι υπόλοιποι εννέα προσπάθησαν να βγουν στην ξηρά, στη χερσόνησο Forestier. Δύο εξ αυτών δεν τα κατάφεραν, χάνοντας τη ζωή τους πιθανώς λόγω εξάντλησης και υποθερμίας.

Οι επτά ναυαγοί που βγήκαν ζωντανοί από τη μεγάλη αυτή περιπέτεια διασώθηκαν στις 26 Οκτωβρίου, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά το ναυάγιο, όταν κατάφεραν να φτάσουν μέχρι έναν δρόμο, όπου και σταμάτησαν έναν οδηγό αυτοκινήτου.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, κανένα ίχνος του πλοίο δεν είχε βρεθεί για δεκαετίες.

Ωστόσο, ερευνητές του κυβερνητικού οργανισμού CSIRO και του Πανεπιστημίου της Τασμανίας ανακάλυψαν τώρα το ναυάγιο του MV Blythe Star περίπου 10,5 χιλιόμετρα ανοικτά του νοτιοδυτικού ακρωτηρίου της Τασμανίας, βάζοντας τέλος σε ένα μυστήριο 50 ετών σχετικά με τη θέση που βρισκόταν.

The CSIRO has confirmed the location of MV Blythe Star 50 years after its sinking.

It's a reminder of the dangers faced by courageous Aus maritime workers.

One of its survivors Mick Doleman, served as Dep Nat Secretary of @MaritimeUnionAU for 30 years.https://t.co/6XW8JyA6sY

— Catherine King MP (@CatherineKingMP) May 14, 2023