Λωρίδα της Γάζας: Δεκάδες σαλάχια αλιεύτηκαν στα ανοιχτά

Στην άμμο απλώθηκαν δεκάδες σαλάχια μάντα που αλιεύθηκαν στα ανοιχτά της Λωρίδας της Γάζας, πριν τεθούν προς πώληση στο λιμάνι του παλαιστινιακού θύλακα.

Κάθε χρόνο, μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου, σαλάχια συρρέουν στα νερά της Μεσογείου στα ανοιχτά της Γάζας, μια περιοχή που τελεί υπό ισραηλινό αποκλεισμό από το 2007 και όπου η αλιεία αποτελεί σημαντική εμπορική δραστηριότητα.

🔷️Gaza fishermen catch "bat" fish in the sea of ​​Gaza. 🐟#PalYouth pic.twitter.com/sdEXfHifIh

— PalYouth (@PalYouth4News) March 12, 2023