Γερμανία: Νέες απεργίες στα αεροδρόμια, ακυρώσεις πτήσεων

Οι επιβάτες των γερμανικών αεροπορικών εταιρειών θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα τη Δευτέρα, με τις αναχωρήσεις να ακυρώνονται στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Βερολίνου, καθώς το προσωπικό εδάφους σχεδιάζει να απεργήσει εν μέσω μιας παρατεταμένης διαμάχης για τους μισθούς.

Το Ανόβερο και η Βρέμη θα επηρεαστούν επίσης από τις απεργιακές κινητοποιήσεις και είναι πιθανό να υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων, ανέφερε σε ανακοίνωσή της το Σάββατο η εργατική οργάνωση Verdi. Το Αμβούργο προσχώρησε στο αεροδρόμιο BER της πρωτεύουσας και κάλεσε όλες τις τακτικές αναχωρήσεις, σύμφωνα με τους φορείς.

Due to the warning strike by employees at the aviation security controls, no commercial departures will take place at BER on Monday, 13 March. Passengers on flights scheduled to take off on Monday from BER are asked to check with their airline regarding their flight status.

— BER – Berlin Brandenburg Airport (@berlinairport) March 11, 2023