ISW: Προσωρινή «παύση» των επιχειρήσεων της Wagner στο Μπαχμούτ

Μετά από εννιά μήνες, η μάχη για τον έλεγχο της πόλης Μπαχμούτ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσε σύντομα να τελειώσει καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν πρόοδο, αν και η ουκρανική πλευρά αντέδρασε ανακοινώνοντας πως ενισχύει την άμυνά της.

Όπως προειδοποίησε όμως αυτή την εβδομάδα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλεντεμπεργκ, τo Μπαχμούτ ενδέχεται να περιέλθει στα χέρια της Ρωσίας «τις επόμενες ημέρες».

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 50% του Μπαχμούτ, σύμφωνα με την χθεσινή έκθεση του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW).

Στη σημερινή του έκθεση το αμερικανικό think tank σημειώνει επίσης ότι οι δυνάμεις της μισθοφορικής ομάδας Wagner, που διευθύνουν τις επιχειρήσεις της Μόσχας στο Μπαχμούτ, φαίνεται να έχουν εισέλθει σε «προσωρινή τακτική παύση» στο ανατολικό τμήμα της πόλης:

The #Wagner Group's offensive operation in eastern #Bakhmut appears to have entered a temporary tactical pause and it remains unclear if Wagner fighters will retain their operational preponderance in future #Russian offensives in the city. (1/7) https://t.co/u8zLUecXkB https://t.co/osNxTIEPnK

— ISW (@TheStudyofWar) March 10, 2023