Πόλεμος: Αποχωρούν οι Ουκρανοί από το Μπαχμούτ;

Οι ουκρανικές δυνάμεις φαίνεται ότι «διεξάγουν περιορισμένη υποχώρηση» αποχωρώντας από από τις θέσεις τους στην ανατολική όχθη του Μπαχμούτκα στο Μπαχμούτ, αν και συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλες απώλειες στις προελαύνουσες ρωσικές δυνάμεις, αναφέρει στην τελευταία του ενημέρωση το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW).

Το Μπαχμούτ βρίσκεται στην περιφέρει Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία. Στην πόλη διεξάγονται για μήνες σφοδρές μάχες μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων.

Αν και το αμερικανικό think tank υπογραμμίζει ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να «διαβάσουμε» τις προθέσεις της Ουκρανίας, η υπεράσπιση του Μπαχμούτ «παραμένει στρατηγικά υγιής» και μπορεί να επιδιώκεται μια «σταδιακή απόσυρση για να εξαντλήσει τις ρωσικές δυνάμεις μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στον αστικό ιστό».

«Οι ρωσικές δυνάμεις είναι απίθανο να εξασφαλίσουν γρήγορα σημαντικά εδαφικά κέρδη κατά τη διεξαγωγή πολέμου στον αστικό ιστό, που συνήθως ευνοεί τις δυνάμεις που υπερασπίζονται την περιοχή, και μπορεί να επιτρέψει στις ουκρανικές δυνάμεις να προκαλέσουν υψηλές απώλειες στις προωθούμενες ρωσικές μονάδες -ακόμη και παρά το γεγονός ότι οι ουκρανικές δυνάμεις αποσύρονται ενεργά», αναφέρουν οι αναλυτές του ISW.

Επιπλέον, το ISW σημειώνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα πρέπει να πολεμήσουν μέσα στο κέντρο της πόλης Μπαχμούτ στη δυτική όχθη του ποταμού Μπαχμούτκα, περιοχή την οποία υπερασπίζονται με σθένος οι ουκρανικές δυνάμεις και αναμένεται αυτή η μάχη να τις ευνοήσει (τις δυνάμεις του Κιέβου).

NEW: Tonight's abbreviated campaign update on #Russia's invasion of #Ukraine from @TheStudyofWar & @criticalthreats analyzes the ongoing Battle for #Bakhmut and Russian prospects for further offensive efforts.

Latest maps and assessment: https://t.co/u65DgmecWh pic.twitter.com/tqRreJXe0K

— ISW (@TheStudyofWar) March 6, 2023