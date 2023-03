Συλλυπητήριο μήνυμα Μπάιντεν για την τραγωδία στα Τέμπη

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 46 ανθρώπων.

Ο Τζο Μπάιντεν μέσω Twitter σημείωσε: «Εκ μέρους του αμερικανικού λαού, η Τζιλ (σ.σ. Μπάιντεν, η Πρώτη Κυρία) και εγώ στέλνουμε τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων». Και συμπλήρωσε: «Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

On behalf of the American people, Jill and I send our deepest condolences to the families of the victims who lost their lives in the tragic train accident in Greece.

We wish those injured a quick and full recovery.

