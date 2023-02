Το εγχειρίδιο του πολέμου- Οι ρωσικές δυνάμεις αντιγράφουν τη Wagner;

Οι ρωσικές δυνάμεις εφαρμόζουν νέες τακτικές επίθεσης, σύμφωνα με ρωσικό στρατιωτικό εγχειρίδιο που περιήλθε στην κατοχή των ουκρανικών δυνάμεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αξιωματικό του στρατού του Κιέβου o οποίος στις 26 Φεβρουαρίου δημοσίευσε φωτογραφία ενός καταγεγραμμένου ρωσικού εγχειριδίου, στο γραπτό περιγράφονται λεπτομερώς οι τακτικές ενός νεοσύστατου αποσπάσματος εφόδου, το οποίο συνιστά μία μονάδα μεγέθους τάγματος που έχει βελτιστοποιηθεί για να πραγματοποιεί μετωπικές επιθέσεις σε οχυρωμένες περιοχές.

Ο σχηματισμός της συγκεκριμένης μονάδας φέρεται να διαθέτει έξι κύρια άρματα μάχης T-72, 12 οχήματα μάχης πεζικού, εκτοξευτές θερμοβαρικών πυραύλων, αντιαρματικά κατευθυνόμενα πυραυλικά συστήματα, ρυμουλκούμενο πυροβολικό και αυτοκινούμενους όλμους.

Russian forces are revamping their assault tactics after experiencing failures with their current structure. The Battalion Tactical Groups (BTGs) are getting replaced with a new unit called the "Assault Unit" or "Assault Detachment", which I will discuss in this thread. pic.twitter.com/YVnDGfO1q2

