Έφτασαν στο Κίεβο τα πρώτα τέσσερα Leopard 2

Tα τέσσερα βαριά άρματα μάχης Leopard 2 γερμανικής κατασκευής που προμήθευσε η Πολωνία στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας υποδέχθηκε το Κίεβο. Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ πόζαρε μπροστά στα Leopard αναρτώντας σειρά φωτογραφιών από την τελετή της παράδοσής τους χθες Παρασκευή, την ημέρα που συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την εισβολή του ρωσικού στρατού. Έχοντας στο πλευρό του τον Πολωνό πρωθυπουργό Ματέους Μοραβιέτσκι ο Σμίχαλ απαθανατίστηκε σε πολλές από τις φωτογραφίες, που ανέβασε στην πλατφόρμα Telegram.

Leopard 2 tanks are already in #Ukraine. Together with Prime Minister @MorawieckiM, we met the first tanks provided by partners. We are grateful to Poland 🇵🇱 for the decisive steps that bring 🇺🇦 closer to victory. We are waiting for the expansion of the tank coalition. pic.twitter.com/Brs2iuNelt

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 24, 2023