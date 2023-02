Ιαπωνία: Μυστηριώδης μεταλλική σφαίρα εντοπίστηκε σε ακτή

Αμηχανία έχει προκαλέσει μια μεγάλη μεταλλική σφαίρα που ξεβράστηκε σε μια ακτή στην Ιαπωνία, καθώς έχει πυροδοτήσει και διάφορες εικασίες. Όπως σημειώνει το BBC, οι αρχές της Ιαπωνίας δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προσδιορίσουν περί τίνος πρόκειται- ούτε η αστυνομία ούτε οι πυροτεχνουργοί που στάλθηκαν για να το ερευνήσουν. Αυτό, όμως, που γνωρίζουν είναι πως η σφαίρα είναι κούφια και δεν αποτελεί απειλή. Πολλοί υποθέτουν ότι πρόκειται για ένα είδος σημαδούρας.

Η τεράστια σφαίρα που βρέθηκε στην πόλη Χαμαμάτσου έχει «βαφτιστεί» με διάφορους τρόπους από τους ντόπιους: «αυγό του Γκοτζίλα», «σημαδούρα πρόσδεσης», «εξωγήινος».

Ο ιαπωνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK έδειξε πλάνα με δύο υπαλλήλους στην παραλία Enshuhama να κοιτάζουν τη σκουριασμένη, μεταλλική σφαίρα που φαινόταν να έχει πλάτος περίπου 1,5 μέτρα. Η σφαίρα έγινε αντιληπτή από έναν ντόπιο που ειδοποίησε την αστυνομία, καθώς παρατήρησε ένα ασυνήθιστο αντικείμενο στην ακτή.

Οι αρχές προχώρησαν σε αποκλεισμό της περιοχής και πραγματοποίησαν έρευνα με ακτίνες Χ, οι οποίες δεν αποκάλυψαν πολλά περισσότερα, πέρα από την επιβεβαίωση ότι δεν πρόκειται για ένα επικίνδυνο αντικείμενο.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat — but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023