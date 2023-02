ΗΠΑ: Τεράστια χειμωνιάτικη καταιγίδα απειλεί με χιονοπτώσεις ρεκόρ τις βόρειες πολιτείες

Μια τεράστια χειμερινή καταιγίδα που επεκτείνεται από τη Δύση των ΗΠΑ στις βόρειες πεδινές και μεσοδυτικές περιοχές την Τρίτη θα μπορούσε να προκαλέσει χιονοθύελλες, δριμύ ψύχος και χιονοπτώσεις ρεκόρ, καθιστώντας τις οδικές μετακινήσεις επικίνδυνες και διαταράσσοντας τα αεροπορικά ταξίδια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε οδηγίες για χειμερινή καταιγίδα, χιονοθύελλα και ισχυρούς ανέμους για ένα ευρύ φάσμα των δυτικών και βόρειο-κεντρικών Ηνωμένων Πολιτειών. Έως και 61 εκατοστά χιόνι και άνεμοι έως και 97 χιλιόμετρα την ώρα αναμένονταν σε ορισμένα σημεία από την Τρίτη έως την Πέμπτη.

A huge swath of the US is currently being, or will be impacted by potentially dangerous winter weather over the next few days.

