Ινδία: Έφοδος της εφορίας στα γραφεία του BBC μετά το ντοκιμαντέρ για τον Μόντι

Οι ινδικές εφοριακές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της BBC στη χώρα μετά από ένα ντοκιμαντέρ «India: The Modi Question» που εξέταζε τον ρόλο του πρωθυπουργού Ναρέντα Μόντι στις αιματηρές διαθρησκευτικές ταραχές του 2002, σύμφωνα με το BBC.

Σύμφωνα με πηγή του Al Jazeera, κατασχέθηκαν φορητοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα των εργαζομένων. Όσοι βρίσκονταν στα γραφεία την ώρα της επιδρομής δεν επετράπη να φύγουν και οι υπάλληλοι που ήταν προγραμματισμένο να εργαστούν κατά τις νυχτερινές έλαβαν την οδηγία να μην εμφανιστούν.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, το γραφείο Τύπου του τμήματος ειδήσεων του BBC ανέφερε την Τρίτη ότι οι φορολογικές αρχές βρίσκονται «αυτή τη στιγμή στα γραφεία του BBC στο Νέο Δελχί και τη Βομβάη και συνεργαζόμαστε πλήρως». «Ελπίζουμε να επιλυθεί αυτή η κατάσταση το συντομότερο δυνατό».

