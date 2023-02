ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πανεπιστημιούπολη στο Μίσιγκαν- Τουλάχιστον 3 νεκροί

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη στο Ιστ Λάνσινγκ, στην πολιτεία Μίσιγκαν, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η κατάσταση ορισμένων από τους τραυματίες είναι σοβαρή.

Ο δράστης είναι νεκρός, και σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, φαίνεται πως αυτοκτόνησε. Βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια να εξακριβωθούν τα στοιχεία του. Θεωρείται επίσης ότι έδρασε μόνος.

Νωρίτερα ακούστηκαν πυρά σε δύο σημεία της πανεπιστημιούπολης, κοντά στο κτίριο Μπέρκλι Χολ και στο γυμναστήριο IM East.

Κατά την αναζήτηση του δράστη, η αστυνομία είχε καλέσει φοιτητές, φοιτήτριες και το προσωπικό να «βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται».

Εκατοντάδες αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο, αναζητώντας τον ύποπτο που περιγράφεται ως ένας κοντός μαύρος άνδρας με κόκκινα παπούτσια, τζιν μπουφάν και ένα καπέλο του μπέιζμπολ, δήλωσε ο προσωρινός αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας του MSU, Κρις Ρόζμαν.

SUSPECT PHOTOS: The suspect is a Black male, shorter in stature, red shoes, jean jacket, wearing a baseball cap that is navy with a lighter brim. pic.twitter.com/9blppnX5U3

— MSU Police and Public Safety (@msupolice) February 14, 2023