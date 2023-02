Νέα Υόρκη: Φορτηγό παρέσυρε πεζούς – Οκτώ τραυματίες

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά το χτύπημα που δέχθηκαν από οδηγό που επέβαινε σε φορτηγάκι U-Haul, στη συνοικία Bay Ridge της Νέας Υόρκης. Δύο άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δύο σε σοβαρή κατάσταση και τέσσερις έχουν ελαφρά τραύματα.

Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι ο ύποπτος διέφευγε από αστυνομικό έλεγχο πριν χτυπήσει τους παρευρισκόμενους και διαφύγει. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας). Ένας άνδρας ύποπτος συνελήφθη στο κοντινό Sunset Park.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 62χρονο άνδρα χωρίς σταθερή διεύθυνση, σύμφωνα με το ABC News. Η αστυνομία κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου υποστήριξε ότι δεν πιστεύει πως συνδέεται με την τρομοκρατία.

A man driving a U-Haul truck struck and injured at least 8 people in NYC, leaving 2 in critical condition. NY authorities said Monday afternoon there is ‘no indication that there is any terrorism involvement in this incident.’ pic.twitter.com/dqKglrYpi8

— NowThis (@nowthisnews) February 13, 2023